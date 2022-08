O postare pe pagina personală de facebook a domnului Mugurel Laicu (foto), șeful DRDP Iași din ultimele 3 luni, este transmisă presei de prefectul de Neamț, Adrian Niță, spre buna informare a nemțenilor. Aflăm astăzi despre vizita istorică făcută în județul Neamț de domnul Mugurel Laicu și care, la fel ca alte vizite istorice (detalii aici , aici ), transmite indicații, proiecte și promisiuni pentru locuitorii județului Neamț.

Vă prezentăm integral postarea șefului DRDP Iași:

. Ieri împreună cu reprezentanți DRDP IASI din cadrul Serv Proiectare, Serv SIG Circulației, Serv Investiții – Lucrări de Arta am fost prezent in județul Neamt unde am vizitat mai multe obiective împreună cu autorități locale și experți .

. Prima întâlnire am avut-o la Tg Neamț unde împreună cu autoritățile locale am analizat situația intersecției de la Humulesti o intersectie cu valori de trafic extrem de ridicate și unde in perioada 2020- mai 2022 au fost nenumărate solicitări in vederea reglementarii acestei situații.

– Guvernarea de dreapta și conducerea DRDP a sfidat solicitările autorităților locale ( cum au făcut de altfel in tot județul Neamt in acești 2 ani și jumătate de coșmar ) nedorind să se implice in vederea îmbunătățirii siguranței circulației și a confortului in trafic.

In urma discuțiilor purtate in prezenta dlui primar Harpa am stabilit realizare următoarelor :

A. Realizarea unei giratii moderne ( vezi planșă ) care are următorul grafic de implementare :

– Studiu de Fezabilitate ( 3 luni )

– Proiect tehnic și execuție in prima jumătate a anului 2023

B. Pana la finalizarea Sensului Giratoriu vom implementa in perioada următoare o reglementare a circulatiei cu Semafoare noi ( achiziționate , montate si întreținute de DRDP IASI ) .

– Primaria Tg Neamt ne-a asigurat ca va cadea in sarcina ei racordarea la rețeaua de energie electrică .

. A doua întâlnire a fost efectuată pe DN 15 B la podul de la km 11 împreună cu expertul așa cum am stabilit la Prefectura Neamt cu dl prefect și cei de la ISC .

– Acest pod este in monitorizarea zilnică a SDN NEAMT, facem o urmărire topo curentă și funcție de rezultatul expertizei vom lua măsuri suplimentare .

– Podurile aflate pe DN de pe raza Jud Neamt ca și din toată Regională DRDP IASI sunt expertizate , sunt in programe de intretinere o parte la DRDP și multe altele direct la CNAIR in special cele cu intretinere RK la care se face atât expertiza cât și demersuri pentru finanțare extrena .

. A treia vizita tehnica a fost pe DN 15 între Poiana Largului și Baraj Bicaz unde continua lucrările de reparații ( burdușiri ) in regie proprie .

– Așa cum am promis încă de la începutul acestui nou mandat ( acum 3 luni ) anul acesta vom turna și covor asfaltic pe acest traseu de peste 42 km .

. Mentionez ca fosta conducere și guvernarea de dreapta nu au reușit sa pună măcar o roabă de asfalt din 2020 pana in Mai 2022, nu au reușit timp de 2 ani sa finalizeze procedurile de achiziție covoare asfaltice .

. Am reușit sa finalizam procedura de achiziție in timp record ( 2 luni ) a trecut și perioada de contestații urmează sa semnam contractul și după rectificarea bugetară sa începem asfaltarea acestui DN unde guvernarea de dreapta și fosta conducere DRDP au bătut sârbă tot pe loc, pe loc, pe loc vreme de 2 ani și jumătate.

. A patra vizita a fost la intersecția de la Girov unde ne-am luat angajamentul in fata dlui Prefect și a CJSU Neamt sa realizam un sens giratoriu și sa renuntam la semaforizare ( pe care o vom muta la Gâdinți )

– termenele sunt depășite deoarece au intervenit mai multe cauze obiective independente de voința DRDP IASI .

– până acum am realizat pentru acest obiectiv :

a. dezafectarea vechilor insule despărțitoare

b extinderea pârtii carosabile care sa ne permită realizarea girației

c. achiziția bidoanele de plastic care vor forma viitoarea girație

d. măsurători

e realizare proiectului care este in avizare la Poliție și CTE DRDP

– mai rămâne realizarea acestei giratii și achiziția mutării semafoarelor la Gâdinți unde am rezolvat împreuna cu autoritățile locale problema racordării la energie electrică.

.Trebuie sa mulțumesc Prefecturii , CJ Neamt și autoritatilor locale pentru sprijinul pe care îl acorda in mod permanent in vederea rezolvării problemelor de siguranța a circulatiei de pe raza DN din județul Neamt .

(sursa foto: facebook, arhiva)

