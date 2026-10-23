Vizita Ambasadorului Indiei în România, în județul Neamț. Dialog pentru dezvoltarea relațiilor economice și atragerea de investiții

Instituția Prefectului – Județul Neamț a primit vizita Excelenței Sale, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în România, în cadrul unei întâlniri dedicate consolidării dialogului instituțional și identificării oportunităților de cooperare economică între România și India.

La întâlnirea desfășurată la sediul Instituției Prefectului au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț și ai Primăriei municipiului Piatra-Neamț. Discuțiile au vizat potențialul economic al județului, oportunitățile de colaborare și perspectivele de atragere a unor investitori interesați de dezvoltarea unor activități economice în zonă.

Ulterior, delegația a efectuat vizite în mai multe puncte de interes economic și administrativ din județ, alături de domnul deputat Adrian Ciobanu. Programul a inclus Primăria comunei Dumbrava Roșie, platforma industrială de la Săvinești, fabrica COMES și localitatea Cordun.

Vizitele au oferit prilejul prezentării unor repere ale activității industriale și ale mediului economic local, precum și a oportunităților pe care județul Neamț le poate pune la dispoziția potențialilor parteneri de afaceri.

În cadrul dialogului, Excelența Sa a manifestat interes față de identificarea unor posibilități de cooperare și față de atragerea investitorilor indieni în județul Neamț. Continuarea dialogului și menținerea unor relații de colaborare deschise reprezintă premise importante pentru explorarea unor viitoare parteneriate economice.

Prefectul județului Neamț a subliniat importanța deschiderii către investiții și a cooperării cu partenerii internaționali:

„Consider că fiecare investitor care își îndreaptă atenția către județul Neamț reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea economiei locale, crearea de locuri de muncă și valorificarea potențialului pe care îl avem. Este important să promovăm oportunitățile județului nostru, să susținem dialogul dintre instituțiile publice și mediul de afaceri și să încurajăm parteneriatele care pot genera beneficii concrete pentru comunitățile noastre.”

Instituția Prefectului – Județul Neamț susține dialogul interinstituțional și cooperarea cu partenerii internaționali, în limitele atribuțiilor legale, în vederea promovării potențialului economic al județului și a creării unui cadru favorabil dezvoltării și investițiilor.

Vizita Excelenței Sale, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, constituie un prilej de consolidare a relațiilor de dialog și de explorare a unor noi direcții de cooperare între mediile economice din România și India.

Comunicat de presă, Instituția Prefectului-Județul Neamț

Sursă foto: Instituția Prefectului-Județul Neamț