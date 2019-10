Un accident rutier, petrecut în anul 2014, a lăsat o femeie din PIatra-Neamț mutilată pe viață. Au urmat procesele de rigoare și o hotărâre judecătorească, într-o acțiune de daune, prin care doamna în cauză a primit despăgubiri morale de 100.000 de lei, din partea firmei de asigurari Allianz Țiriac. Le-a primit teoretic, doar pe hârtie. Hotărârea, pronunțată în ziua de 20 iulie 2018, nu a fost redactată nici acum, după un an și 3 luni. Abia după ce va fi comunicată părților va putea fi atacată cu apel, ceea ce automat va muta procesul la Tribunalul Neamț, instanța care va pronunța, cândva, hotărârea definitivă. Între timp, doamna beneficiară a unor bani teoretici, are multiple cheltuieli pentru tratamente și recuperare, sumele depășindu-i cu mult posibilitățile.

Cum este posibil să dureze 1 an și 3 luni redactarea unei hotărâri, ne-a explicat judecătoarea Melania Isopescu, președinta Judecătoriei Piatra-Neamț: ”De 2 ani suntem foarte puțini, iar de câteva luni am rămas doar 10 judecători,în condițiile în care schema completă este de 22”.

Judecătoria Piatra-Neamț înregistrează, în fiecare an 14.000-15.000 de dosare, iar stocul este undeva între 8.000 și 9.000 de dosare. În fiecare an, un singur judecător are de redactat 1000 de hotărâri. Asta la secția penală, pentru că la secția civilă încărcătura este de 1500 de hotărâri pe an, de magistrat. Evident, justițiabilii care așteaptă ani de zile să li se facă dreptate, n-au nicio vină. Semnalul de alarmă vine, însă, pentru anul 2020, când este posibil să se pensioneze doi magistrați care îndeplinesc condițiile de vechime. Dacă Judecătoria Piatra-Neamț rămâne cu 8 judecători, nu va mai putea funcționa, pur și simplu.

”E ca la UPU, un medic care consultă 30 de pacienți pe zi, pentru că atât îi ajunge timpul, nu are cum să trateze 150. Este imposibil să facă față”, este de părere judecătorul Cătălin Mirel Mormoe, fostul președinte al Judecătoriei Piatra-Neamț, unul din cei doi magistrați care este posibil să se pensioneze anul viitor.

C. MIRCEA