FAPT DIVERSACTUALITATEBACĂU

Viteză extremă pe E85: șofer de 70 de ani, prins cu 191 km/h în zona Sascut

de Croitoru Angela

Un bărbat de 70 de ani a fost depistat de polițiștii rutieri din Bacău în timp ce circula cu o viteză de 191 km/h pe DN2-E85, depășind limita legală cu 91 km/h.Incidentul a avut loc pe 1 mai, pe DN2-E85, în afara localității Sascut, unde polițiștii Serviciului Rutier Bacău au surprins autoturismul care rula cu o viteză mult peste cea permisă.

Șoferul, în vârstă de 70 de ani, a fost oprit imediat și sancționat pentru abaterea comisă. Oamenii legii i-au reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile și i-au aplicat o amendă contravențională în valoare de 4.050 de lei.

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale și să adopte un comportament responsabil în trafic.

Croitoru Angela
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
