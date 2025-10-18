Viteza cauzează un nou accident în Neamț: o mașină a intrat în mai multe podețe și a accidentat o persoană

Un accident s-a petrecut în această dimineață, 18 octombrie, în jurul orei 10.30 în comuna Piatra Șoimului, județul Neamț.

Un comunicat al IPJ Neamț informează că „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie, în vârstă de 39 de ani, conducea un autoturism pe DJ 156E, în localitatea Piatra Șoimului, n-ar fi adaptat viteza într-o curbă la stânga, pierzând controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu mai multe podețe, surprinzând și accidentând un bărbat, care se afla în afara părții carosabile”.

Bărbatul rănit, în vârstă de 49 de ani, a fost transportat la spital, informează aceeași sursă.

Reamintim că în ultimele săptămâni Poliția Neamț a efectuat mai multe operațiuni în trafic pentru a depista șoferii care încalcă normele de circulație (amănunte aici și aici).