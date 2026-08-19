Violența domestică în Neamț. Peste 3300 de intervenții în primele 7 luni ale anului

Polițiștii din cadrul IPJ Neamț au intervenit în primele șapte luni ale anului 2026, în 3359 de cazuri de violență domestică, cu 601 mai multe față de perioada similară a anului trecut. Dintre acestea, 1047 au fost sesizate în mediul urban, iar 2312 în mediul rural. În 3195 de situații, sesizarea a fost făcută prin SNUAU 112.

În aceeași perioadă au fost sesizate 990 de infracțiuni comise în contextul violenței domestice, dintre care 348 în mediul urban și 642 în mediul rural.

Polițiștii au întocmit 3224 de formulare de evaluare a riscului, iar în 803 cazuri a fost identificat un risc iminent. În alte 2421 de situații nu a fost constatat un astfel de risc.

În 327 de cazuri, deși evaluarea a indicat existența unui risc iminent, victima s-a opus emiterii ordinului de protecție provizoriu. În aceste situații, victimei i-a fost înmânată cererea pentru a putea solicita instanței emiterea unui ordin de protecție.

„În primele 7 luni ale anului 2026 au fost emise 476 (+265) ordine de protecție provizorii, dintre acestea 144 (+54) în mediul urban și 332 (+211) în mediul rural, prin care s-au stabilit măsuri de protecție a victimelor, dintre acestea un număr de 438 (+245) fiind confirmate de către procuror și 127 (+61) transformate în ordine de protecție.

Polițiștii au supravegheat respectarea obligațiilor stabilite prin ordinele de protecție provizorii în vigoare, precum și în cele 344 (+73) ordine de protecție emise de instanța de judecată.

În perioada de referință a fost dispusă monitorizarea electronică în 43 (+14) cazuri, în prezent fiind activă această măsură față de 40 agresori.

Au fost constatate 200 (+90) infracțiuni de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinele de protecție/ordinele de protecție provizorii, 70 (+13) în mediul urban și 130 (+77) în mediul rural pentru care au fost întocmite dosare de urmărire penală.

În același timp, în 33 cazuri polițiștii au dispus reținerea pentru 24 h a persoanelor bănuite de infracțiuni din sfera violenței domestice sau pentru încălcarea obligațiilor dispuse prin ordinele de protecție/ordinele de protecție provizorii, cu 17 mai multe decât în perioada similară a anului 2025”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, polițiștii nemțeni desfășoară activități de prevenire și informare în comunitate, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, monitorizează respectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție și mențin colaborarea cu DGASPC, serviciile publice de asistență socială și organizațiile neguvernamentale.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț