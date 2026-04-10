RELIGIEACTUALITATE

VINEREA MARE: Răstignirea şi punerea în mormânt a Mântuitorului

de Vlad Bălănescu

Vinerea Mare (Sfânta și Marea Vineri, în calendarul Bisericii Ortodoxe), ultima vineri din Postul Paștilor, este potrivit tradiției zi de post negru – nu se bea decât apă toată ziua.

Ziua de vineri din Săptămâna Mare este o zi de doliu pentru creștini, aceștia retrăind două evenimente cutremurătoare din istoria mântuirii: răstignirea Fiului lui Dumnezeu pe cruce și punerea Sa în mormânt.

În Vinerea Mare se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf (numit și Sfântul Aer) pe sub care trec credincioșii, până la sfârșitul slujbei Deniei Prohodului, care are loc în seara acestei zile.

Sfântul Epitaf este un obiect bisericesc de cult de forma dreptunghiulară, confecționat din pânză de in, mătase sau catifea, pe care se afla imprimată sau pictată icoana înmormântării Mântuitorului.

Acesta este așezat pe o masă mai înaltă, iar credincioșii sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfântul Epitaful și trec de trei ori pe sub masa pe care este așezat. Această trecere pe sub masă a credincioșilor se dorește a fi asemănarea trecerii prin mormânt a Mântuitorului, care S-a coborât în iad pentru a elibera sufletele drepților.

Prin moartea și Învierea Sa, Hristos a sfărâmat porțile iadului, iar moartea a fost învinsă „Unde îți este, moarte, biruința ta? Unde îți este, moarte, boldul tău?”, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâi către Corinteni (15.55).

Așa și credincioșii își amintesc, acum, că și ei trebuie să treacă prin moarte, prin mormânt pentru a merge la viața veșnică în Hristos.

După Slujba Prohodului, Sfântul Epitaf este așezat pe Sfânta Masă din Sfântul Altar, unde va rămâne până la Vecernia sărbătorii Înălțării Domnului.

După cântarea Prohodului Domnului se înconjoară biserica de tot soborul, cu Sfântul Epitaf. La sfârșitul slujbei, este obiceiul ca preotul să împartă florile aduse, care sunt apoi puse acasă la icoane.

Cercetătorii etnografi susțin că, în comunitățile tradiționale, se considera că Vinerea Mare, odată cu moartea Mântuitorului, deschide un timp al haosului și întunericului, oamenii rămânând fără protecție divină. Se spunea că Vinerea Mare ar echivala cu 12 vineri obișnuite, denumirea de Vinerea Seacă, cum se mai numește această zi, explicându-se prin postul negru pe care mulți oameni obișnuiau să-l țină.

În unele zone ale țării se afumă cu tămâie pomii și casele pentru a le feri de animalele sălbatice, de trăsnete, boli și dăunători. (Agerpres)

Autor:

http://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Mită la Psihiatrie, la SJU Bacău: internări fictive pentru pensii de invaliditate. Medicul șef și asistenta șefă, sub control judiciar pe cauțiune
Articolul următor
Deosebit de frig în Vinerea Mare
Ultima ora

SOCIAL

Deosebit de frig în Vinerea Mare

Avertizările meteorologilor s-au adeverit și în Vinerea Mare este...
Infracțional Bacău

Mită la Psihiatrie, la SJU Bacău: internări fictive pentru pensii de invaliditate. Medicul șef și asistenta șefă, sub control judiciar pe cauțiune

Un dosar de corupție zguduie Secția de Psihiatrie a...
ACTUALITATE

Suceava. Percheziții la Berchișești într-un dosar de ucidere intenționată a animalelor

Două percheziții au avut loc joi, 9 aprilie, în...
INFRACȚIONAL

Doi tineri puși sub control judiciar după ce au furat laptopuri dintr-o sală de dans

Doi tineri sunt acuzați că au furat două laptopuri...
ACTUALITATE

Botoșani. Percheziții la persoane suspectate de braconaj. Amenzi de peste 23 000 de lei

Percheziții în zorii zilei în județul Botoșani. Polițiștii au...

Categorii