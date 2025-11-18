Vine iarna! La noapte ninge în regiunea de Nord Est

Meteorologii avertizează că, între 18 noiembrie, ora 10, și 19 noiembrie, ora 14, România intră sub influența unui episod de vreme severă, cu ploi importante cantitativ, ninsori, vânt intens și o răcire bruscă de peste 10 grade în unele regiuni.

“În Moldova, precipitațiile vor deveni mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) acestea se vor transforma în ninsori, formându-se un strat de zăpadă de 2 – 6 cm, izolat până la 10 – 12 cm”, precizează Administrația Națională de Meteorologică (ANM).

La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat consistent, mai ales pe creste, unde poate depăși 15 cm.