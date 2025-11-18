SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Vine iarna! La noapte ninge în regiunea de Nord Est

de Vlad Bălănescu

Vine iarna! La noapte ninge în regiunea de Nord EstMeteorologii avertizează că, între 18 noiembrie, ora 10, și 19 noiembrie, ora 14, România intră sub influența unui episod de vreme severă, cu ploi importante cantitativ, ninsori, vânt intens și o răcire bruscă de peste 10 grade în unele regiuni.

“În Moldova, precipitațiile vor deveni mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) acestea se vor transforma în ninsori, formându-se un strat de zăpadă de 2 – 6 cm, izolat până la 10 – 12 cm”, precizează Administrația Națională de Meteorologică (ANM).

La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat consistent, mai ales pe creste, unde poate depăși 15 cm.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
