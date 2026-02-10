Viitori ofițeri de poliție, în practică la Botoșani

Botosani. 29 de studenți ai Academiei de Poliție se află, în această perioadă, în practică la Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.

Pe durata stagiului, viitorii ofițeri își completează pregătirea teoretică prin activități desfășurate alături de polițiști cu experiență, fiind implicați în misiuni specifice ordinii publice și investigațiilor criminale. Astfel, studenții se familiarizează cu modul de lucru din teren, procedurile operative și responsabilitățile profesiei.

Reprezentanții IPJ Botoșani subliniază că practica este un pas important în formarea profesională, oferindu-le studenților ocazia de a dobândi experiență concretă și de a se integra într-un colectiv bazat pe profesionalism și spirit de echipă.