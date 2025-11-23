ACTUALITATE

VIDEO. Vaslui. Un bărbat a murit în casa cuprinsă de flăcări

de Croitoru Angela

O casă a fost distrusă în totalitate de foc, în comuna Perieni, județul Vaslui, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 spre 23 noiembrie. Pompierii au reușit să salveze din interior o femeie intoxicată cu fum, însă pentru un bărbat de 53 de ani a fost prea târziu, trupul acestuia fiind descoperit carbonizat în interiorul locuinței pe parcursul intervenției.

„Detașamentul de Pompieri Bârlad a intervenit în această seară pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Perieni.

La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD, încadrate cu 10 pompieri militari.

VIDEO. Vaslui. Un bărbat a murit în casa cuprinsă de flăcăriLa sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, existând pericolul extinderii la o locuință învecinată. Pompierii au acționat prompt pentru limitarea propagării și lichidarea flăcărilor.

În interiorul casei a fost descoperită o persoană carbonizată, identificată ulterior ca fiind proprietarul locuinței, un bărbat în vârstă de 53 de ani. De asemenea, echipajul SMURD a preluat o altă persoană intoxicată cu fum, aceasta fiind transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Bârlad pentru îngrijiri medicale.

În urma incendiului, întreaga locuință, formată din trei încăperi, a ars în totalitate, inclusiv acoperișul și bunurile aflate în interior.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea focului deschis în spații închise”, a transmis ISU Vaslui.

Video-foto: ISU Vaslui

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Modificări la Codul Rutier: actele ar putea fi prezentate pe telefon, iar accidentele ușoare se vor declara online
Bacău. Un microbuz plin cu cetățeni din Republica Moldova a luat foc în mers

