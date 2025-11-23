VIDEO. Vaslui. Un bărbat a murit în casa cuprinsă de flăcări

O casă a fost distrusă în totalitate de foc, în comuna Perieni, județul Vaslui, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 spre 23 noiembrie. Pompierii au reușit să salveze din interior o femeie intoxicată cu fum, însă pentru un bărbat de 53 de ani a fost prea târziu, trupul acestuia fiind descoperit carbonizat în interiorul locuinței pe parcursul intervenției.

„Detașamentul de Pompieri Bârlad a intervenit în această seară pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Perieni.

La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD, încadrate cu 10 pompieri militari.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, existând pericolul extinderii la o locuință învecinată. Pompierii au acționat prompt pentru limitarea propagării și lichidarea flăcărilor.

În interiorul casei a fost descoperită o persoană carbonizată, identificată ulterior ca fiind proprietarul locuinței, un bărbat în vârstă de 53 de ani. De asemenea, echipajul SMURD a preluat o altă persoană intoxicată cu fum, aceasta fiind transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Bârlad pentru îngrijiri medicale.

În urma incendiului, întreaga locuință, formată din trei încăperi, a ars în totalitate, inclusiv acoperișul și bunurile aflate în interior.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea focului deschis în spații închise”, a transmis ISU Vaslui.

Video-foto: ISU Vaslui