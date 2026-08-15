Activitatea infracțională a două persoane, care fac parte din aceeași familie, s-a soldat cu rețineri, acuzațiile aduse fiind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată.

Ancheta a fost coordonată de procurorii de la DIICOT Iași, participând polițiști ieșeni și din Vaslui.

„Din probatoriu a reieșit faptul că, în perioada martie – august 2026, una dintre persoane, de 34 de ani, ar fi procurat canabis și cocaină, droguri pe care le-ar fi comercializat prin intermediul celeilalte persoane, de 32 de ani, cu sume între 300 și 3.000 de lei, la o tranzacție. În același interval, cele două persoane ar fi oferit cu titlu gratuit canabis, sub formă de țigarete confecționate artizanal”.

Acestea sunt precizările dintr-un comunicat al Poliției Iași, care a fost emis ieri, 14 august. Pe parcursul urmăririi penale au fost confisficate circa 370 de grame de canabis și o cantitate de cocaină. În urma a 6 percheziții efectuate în localitățile vasluiene Zorleni și Horga, au fost descoperite și ridicate sume de bani, al căror cuantum nu a a fost precizat.

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea celor două persoane și urma să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul jandarmilor inspectoratul din județul Vaslui.

Dan Sofronia

FOTO DIGI 24