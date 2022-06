Actualizare, ora 15: Cei doi pompieri apicultori sunt plt. adj. Adrian Istrati Adrian și plt. adj. Ciprian Popa.

„Împreună cu prorietarul albinelor și cu apicultori din zonă au reușit să mute majoritatea stupilor în câmp, departe de circulația publică. De asemenea, pavilionul apicol a fost tăiat cu accesoriile pentru descarcerare și a fost dus tot în câmp, unde aparținătorul își va reorganiza familiile de albine. La locul producerii evenimentului au rămas 5 lăzi de stup goale pentru a colecta albina răzleață. La momentul actual, mai sunt albine în zonă, urmând a intra în cei 5 stupi până la lăsarea întunericului, după cum ne-a comunicat un crescător de albine. Localizarea albinelor s-a făcut prin crearea unei perdele de apă (ceață fină)”, a mai precizat lt. Irina Popa, ofițerul de presă al ISU Neamț.

Actualizare: Doi pompieri de la Detașamentul Piatra-Neamț, apicultori, intervin pentru a localiza și aduna albinele, extrem de agitate în urma distrugerii stupilor.

„Se va acționa pentru crearea unei perdele de apă (ceață fină) în vederea localizării albinelor”, potrivit ISU Neamț.

***Știre inițială***

Un TIR încărcat cu stupi cu albine s-a răsturnat, lângă Hanul Ancuței, după ce șoferul a pierdut controlul volanului.

A fost transmis mesaj RO-ALERT locuitorilor în zonă, după ce albinele scăpate din stupi au făcut câteva victime, inclusiv printre cei sosiți la intervenție, potrivit ISU Neamț. Un bărbat înțepat a fost transportat la spital.

Mesajul este bilingv, în română și engleză, pentru ca și turiștii străini să fie preveniți.

„A fost semnalata prezenta unor albine in zona Hanu Ancutei! Evitati zona, ramaneti in locuinte! Deplasarea cu autoturismele sa se realizeze cu geamurile inchise! Pastrati distanta fata de insecte pentru a nu va expune periolului de intepaturi de albine! ISU NEAMT! Bees have been spotted in the area of Hanu Ancutei. Avoid the area and stay in your homes. When moving within your vehicles, keep windows shut. Keep the distance from insects in order not to be exposed to the danger of being stung. ISU NEAMT!”

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, din Suceava, nu a pățit nimic, după cum se poate vedea în imagini, deși TIR-ul s-a oprit în stâlpul indicatorului.

O parte din cele 61 familii de albine au scăpat din stupi, iar un echipaj medical a fost trimis la fața locului pentru a acorda eventuale îngrijiri medicale, potivit IPJ Neamț.

C.I.