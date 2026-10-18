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VIDEO. Suceava. Amendă de peste 2.800 lei și pemisul suspendat pentru 30 de zile

de Ioana Mărcuțianu

Un tânăr de 19 ani, originar din municipiul Rădăuți, a fost amendat cu suma de 2.811,25 lei și pedepsit cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile, în urma adoptării unui „comportament agresiv”, în sensul giratoriu dintre str. Calea Unirii și str. Calea Burdujeni din Municipiul Suceava, judeţul Suceava.

Din informațiile puse la dispoziție de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, fapta a fost constatată de către polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier, în mediul online, în urma publicării unui material video, în care se putea observa cum tânărul a făcut intenționat un „derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia”.

Polițiștii atrag atenția asupra pericolelor care pot apărea ca urmare a „unor astfel de comportamente în trafic” și, în același timp, avertizează cu aplicarea fermă a măsurilor legale.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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