VIDEO. Spitalul pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – informații suplimentare privind focarul de infecție

de Vlad Bălănescu

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria a oferit mai multe informații privind modalitatea în care a fost gestionară situația de la unitatea spitalicească.

Un comunicat al spitalului puteți citi mai jos.

„În cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași a fost identificat în ATI, Corp A, un focar de infecție cu Serratia Marcenses, focar constituit din 9 cazuri.

Serratia Marcenses este un agent patogen oportunist, prezent în medii umede, care poate determina infecții nozocomiale la pacienții imunocompromiși, de la infecții respiratorii, urinare, până la stări septice cu evoluție fulminantă. Germenele identificat ca răspunzător al cazurilor din focar este un germene sensibil la antibiotice.

Toți pacienții din focar sunt cu afecțiuni severe (boli cronice, genetice, malformații, oncologice) imunocompromiși, vârstă mică, cu factori de risc asociați și anume: prematuritate, spitalizare prelungită, necesar de terapie intensivă de susținere.

Măsuri intreprinse:

  • La momentul cumulului de 3 cazuri s-a declarat focar și nu s-au mai internat pacienți noi în corpul A / ATI;
  • A fost declanșată ancheta epidemiologică cu colaborare cu autortiățile competente;
  • S-a recoltat eșalonat de către personalul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași probe de laborator de la pacienți, personal și din mediul spitalicesc (echipamente, suprafețe, soluții utilizate, sterilizați); probele se lucrează pe medii de culturi microbiologice, în cadrul laboratorului unității sanitare, dar și în laboratorul DSP Iași;
  • S-au instituit măsuri suplimentare de igienă și dezinfecție;
  • Montarea cateterelor venoase se va realiza în cadrul Blocului Operator, până la redeschiderea Corpului A al ATI. Sala de catetere a Secției ATI nu va mai fi utilizată până la declararea focarului ca fiind închis;
  • Cazurile de urgență majoră vor fi internate în ATI, Corp B;
  • Modificarea programului de vizită pentru întreaga Secție ATI, Corp A și Corp B, cu reducerea la 15 minute dimineața și 15 minute seara;
  • La intrarea în salon personalul medical și auxiliar se va echipa cu echipament de protecție UF (halat, bonetă, mască, acoperitori papuci), va respecta măsurile privind igiena mâinilor și va utiliza mănuși sterile, în cazul în care este necesară efectuarea oricărei manevre la pacienți;
  • Zilnic se realizează ședințe la intrarea în tură, cu tot personalul prezent în Secția ATI, privind organizarea internă a secției și respectarea măsurilor de igienă și curățenie.

În acest moment accesul în Secția ATI este restricționat, iar pacienții sunt monitorizați atent, personalul medical a fost instruit suplimentar, privind măsurile de curățenie și control intern al infecțiilor.

Din cele 9 cazuri confirmate de infecție cu Serratia Marcenses, 3 au evoluat favorabil în ceea ce privește infecția, dar au fost înregistrate 6 decese.

Reiterăm angajamentul instituțiilor medicale și de sănătate publică de a asigura un mediu sigur pentru toți pacienții și de a acționa cu promptitudine în lupta cu răspândirea infecțiilor”.

Purtător de cuvânt, dr. Cătălina Ionescu

