VIDEO. Se lucrează la reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 2 – cea mai mare din Piatra-Neamț

Cea mai mare școală gimnazială din municipiul reședință de județ, Școala Gimnazială nr. 2, se află în lucrări de reabilitare -modernizare. După cum se poate vedea în imaginile filmate în cursul dimineții de vineri, 28 august 2026, se lucrează. Constructorul era prezent în șantier încă de la primele ore (ora 7:55 a fost ora filmării).

Reamintim cititorilor noștri că aceasta este prima unitate de învățământ intrată la reabilitare în această vară, contractul semnat de Primăria Municipiului Piatra-Neamț, în luna martie a acestui an, are o valoare de 24.133.264,93 lei (TVA inclus), iar durata de execuție a lucrărilor este de 14 luni de la emiterea ordinului de începere (noiembrie 2027).

Redactor și imagini: Angela Croitoru

Montaj: Denisa Popa