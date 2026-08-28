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VIDEO. Se lucrează la reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 2 – cea mai mare din Piatra-Neamț

de Vlad Bălănescu

Cea mai mare școală gimnazială din municipiul reședință de județ, Școala Gimnazială nr. 2, se află în lucrări de reabilitare -modernizare. După cum se poate vedea în imaginile filmate în cursul dimineții de vineri, 28 august 2026, se lucrează. Constructorul era prezent în șantier încă de la primele ore (ora 7:55 a fost ora filmării).

Reamintim cititorilor noștri că aceasta este prima unitate de învățământ intrată la reabilitare în această vară, contractul semnat de Primăria Municipiului Piatra-Neamț, în luna martie a acestui an, are o valoare de 24.133.264,93 lei (TVA inclus), iar durata de execuție a lucrărilor este de 14 luni de la emiterea ordinului de începere (noiembrie 2027).

Redactor și imagini: Angela Croitoru

Montaj: Denisa Popa

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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