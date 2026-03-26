VIDEO Scandal cu 6 persoane la Horia – Neamț: toți au fost reținuți!

A avut loc o intervenție a polițiștilor din cadrul SPR 10 Dulcești, după un scandal izbucnit pe strada Reconstrucției, din localitatea Horia – județul Neamț.

Potrivit informațiilor oficiale, oamenii legii au fost sesizați prin 112 că mai multe persoane sunt implicate într-un scandal. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că este vorba despre un conflict între 6 persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 54 de ani.

Toți cei implicați au fost conduși la sediul poliției, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În cursul zilei de astăzi, persoanele reținute urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.