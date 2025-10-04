VIDEO. Primele ninsori în regiunea Moldova

Regiunea de Nord-Est a țării a fost marcată de o răcire accentuată a vremii pe finalul acestei săptămâni. Vineri, 3 octombrie, ploile reci s-au transformat în lapoviță și ninsoare.

Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri au scos utilajele pe porțiunile de drumuri naționale din Moldova pe care a nins.

„Ploile din cursul zilei de ieri, 3 octombrie, s-au transformat în lapoviță și ninsoare odată cu venirea nopții și răcirea accentuată dea vremii, până spre pragul de îngheț.

Precipitațiile au avut însă loc doar in zona montană a județelor Suceava și Neamț, fără depuneri consistente pe carosabil și fără a crea blocaje în trafic.

Pentru asigurarea circulației, echipele DRDP Iași au intervenit cu 11 autoutilaje (5 – SDN C-lung Moldovenesc și 6 – SDN Piatra Neamț) și au răspândit 51 tone de material antiderapant, pe DN 17, DN 17A, DN 17B, DN 18, DN 2E (județul Suceava) și DN 12C, DN 15, DN 15C (județul Neamț)”, precizează DRDP Iași.

Imagini surprinse de drumari în noaptea de 3 spre 4 octombrie

În acest moment, circulația pe toate drumurile naționale din zona Moldovei se desfășoară normal, cu precipitații sub formă de ploaie și temperaturi pozitive în toate județele regiunii (2°C zona C-lung Moldovenesc, 9°C Iași).

De asemenea, județul Botoșani este sub atenționare Cod galben de ceață, cu vizibilitate redusă.