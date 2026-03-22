VIDEO. Pompierii din Botoșani luptă cu flăcările noaptea, în câmp deschis

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani au intervenit, în această seară, duminică, 22 martie, pentru a stinge un incendiu de vegetație uscată izbucnit pe un câmp dintre localitățile Răchiți și Unțeni. Suprafața afectată a fost estimată la aproximativ un hectar.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații deschise, deși arderea miriștilor este interzisă prin lege, OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Sancțiunile aplicabile sunt cuprinse între 3.000 și 6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 și 50.000 lei pentru persoane juridice. În cazuri grave, fapta poate constitui infracțiune, sancționată inclusiv cu închisoare. Mai mult, în situațiile în care incendiile afectează arii protejate sau pun în pericol viața și sănătatea oamenilor, răspunderea juridică este una penală.

„Pe lângă faptul că este ilegală, această practică este extrem de periculoasă și poate pune în pericol locuințe, păduri, terenuri agricole și chiar vieți omenești.

În condiții de vânt, focul se poate extinde rapid și poate ajunge în apropierea locuințelor sau a zonelor împădurite. De asemenea, fumul dens poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice, crescând riscul producerii accidentelor rutiere.

Protejarea mediului și a comunității depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Evitați orice acțiune care ar putea provoca incendii de vegetație.a

Pentru a preveni producerea incendiilor de vegetație uscată, pompierii reamintesc cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

️nu utilizați focul deschis pentru igienizarea terenurilor;

️nu aruncați resturi de țigări sau chibrituri aprinse pe câmp sau la marginea drumurilor;

️supravegheați permanent focul dacă aprindeți grătare sau alte surse de foc în aer liber.

Dacă observați izbucnirea unui astfel de incendiu, apelați de urgență numărul 112 și transmiteți cât mai clar informațiile despre locul în care se manifestă incendiul”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Botoșani