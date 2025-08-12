Lucrările la noua punte pietonală peste râul Cuejdi, din zona Pieței Centrale „Sfântul Gheorghe” din Piatra-Neamț, avansează. Pe șantier s-a turnat primul strat de asfalt, iar partea frontală a noii balustrade este montată parțial.

Acum aproximativ o lună și jumătate a fost ridicată structura de rezistență a podețului, iar lucrările de pe maluri, necesare pentru realizarea legăturii cu construcția principală, au fost în mare parte finalizate. (mai multe puteți afla aici).

Dacă nu vor apărea întârzieri în obținerea avizelor și autorizațiilor, circulația pietonală ar putea fi reluată chiar înainte de termenul oficial din contract, finalul lunii octombrie 2025. (detalii puteți regăsi aici).

Execuția este realizată de firma Entum Baia Mare firma care a realizat și puntea de la ștrand. În prezent, echipa se ocupă de detalii tehnice menite să pregătească etapa finală.

Denisa POPA