VIDEO. Piatra-Neamț. Joia “la târg”: ceartă pe locurile de parcare în piața centrală!

Joia e zi de târg și, unde e aglomerație, e loc și de ceartă.. Gradul de ocupare al locurilor de parcare în zona Pieței Centrale din Piatra Neamț ajunge, în orele de vârf, la 100% și unii șoferi caută soluții „creative”.

Inevitabil apar discuțiile, se claxonează, se emit pretenții și se iscă discuții aprinse, pe fondul caniculei care afectează judecata unora.

Joi, 20 august 2026, un șofer cu număr de Iași a încercat să pătrundă în parcarea destinată mașinilor care fac aprovizionarea comercianților din piață. Imediat ce a pătruns cu mașina 4×4 pe acel teritoriu, a și fost apostrofat de “Vocea națiunii” – omul care vinde mături, care l-a pus la curent cu modul în care stau lucrurile cu parcările din piață.

Angela Croitoru