VIDEO. Piatra Neamț. Acțiune amplă a poliției pe Bulevardul Gen. Nicolae Dăscălescu: șofer prins băut la volan după „doar un pahar de șampanie”

În seara de 8 noiembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat o amplă acțiune pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu, în zona Regimentului, pentru prevenirea accidentelor rutiere grave și creșterea siguranței participanților la trafic.

Acțiunea s-a derulat în cadrul unei campanii menite să reducă numărul de accidente mortale din județ. Până în prezent, în Neamț au fost înregistrate 27 de decese în urma evenimentelor rutiere, principalele cauze fiind viteza excesivă, consumul de alcool și imprudența pietonilor sau bicicliștilor.

În timpul verificărilor, polițiștii au depistat un conducător auto care s-a urcat la volan după ce a consumat băuturi alcoolice.

La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, cu doar 0,01 mg/l sub limita care ar fi condus la întocmirea unui dosar penal.

Șoferul le-ar fi spus agenților că băuse „doar un pahar de șampanie”. Totuși, acel „doar” i-a adus o amendă consistentă și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

În total, în cadrul acțiunii, cinci persoane au fost depistate conducând sub influența alcoolului:

  • trei dintre acestea au primit sancțiuni contravenționale pentru consum sub limita penală;
  • în două cazuri au fost identificate suspiciuni de conducere sub influența substanțelor interzise, fiind deschise dosare penale pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii reamintesc că „un singur pahar” poate face diferența între o seară liniștită și o tragedie pe șosea.

Verificările vor continua în perioada următoare pe principalele artere din județ.

