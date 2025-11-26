INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

VIDEO. Percheziții DIICOT la traficanți de droguri în Neamț și Galați

de Vlad Bălănescu

La data de 26 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, au efectuat 19 percheziții domiciliare în municipiile Piatra Neamț și Galați, precum și în orașul Târgu Neamț.

Dosarul vizează comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psih-active, punerea la dispoziție, cu știință, pentru consumul fără drept de astfel de produse, precum și punerea la dispoziție a unui imobil pentru consum de droguri.

Grupare formată din trei persoane, cu rețea de colaboratori

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna mai 2025, trei suspecți ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, cu scopul obținerii de importante beneficii materiale din vânzarea de droguri și substanțe psihoactive.

Doi dintre membri ar fi avut rolul de a procura, transporta și depozita substanțele interzise, atât la domiciliu, cât și la locul de muncă, coordonându-l pe al treilea suspect, care s-ar fi ocupat de distribuția drogurilor de risc și de mare risc, precum și a produselor cu efect psihoactiv către consumatori.

În cadrul grupării, suspecții s-ar fi ajutat reciproc în comercializarea canabisului și a drogurilor din categoria „cristalelor”, și-ar fi trimis clienții unii la alții atunci când nu puteau onora cererile și s-ar fi aprovizionat reciproc.

Droguri vândute către consumatori din județul Neamț

Ancheta vizează și alți opt suspecți, care nu ar fi fost membri ai grupului infracțional, dar ar fi colaborat atât cu acesta, cât și între ei. Aceștia ar fi cumpărat droguri și produse psihoactive de la grupare, pe care ulterior le-ar fi revândut consumatorilor din județul Neamț.

Pe parcursul urmăririi penale a rezultat că gruparea ar fi organizat mai multe petreceri private, atât în locuințele suspecților, cât și în spații închiriate, unde participanților li s-ar fi oferit gratuit sau contra cost droguri de risc, droguri de mare risc și substanțe cu efect psihoactiv.

Sprijin din partea structurilor de ordine publică din mai multe județe

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din brigăzile de combatere a criminalității organizate Bacău, Galați, Suceava și Iași, al inspectoratelor de poliție județene Neamț, Galați și Bacău, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și al Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

Autoritățile subliniază că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
