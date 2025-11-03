INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

VIDEO. Percheziții DIICOT: gruparea vizată a contractat credite cu acte false – paguba este estimată la 7,1 milioane euro

de Sofronia Gabi

În zorii zilei de 3 noiembrie, procurorii DIICOT au descins în 15 locații și au efectuat percheziții domiciliare într-un dosar penal cu acuze de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Iași, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave„, anunță DIICOT.

Cercetările au relevat faptul că, în cursul anului 2024, în municipiul București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată care a acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate.

Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider (urmărit internațional), a înființat sau preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului au falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate. Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro)„, mai arată sursa citată.

Au fost puse în executare 17 mandate de aducere, audierile urmând să aibă loc la sediul central al DIICOT din București.

Sursă video: DIICOT

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Incendiu la Răucești – a ars o bucătărie de vară
Foto. Autoturism răsturnat în pârâu din cauza vitezei. Trei răniți au fost transportați la spital

