VIDEO. Patru turiști, întorși de jandarmi de pe traseul Poiana Stănile – Cabana Dochia

Patru tineri din Piatra Neamț au vrut să ajungă pe 7 februarie la Cabana Dochia, din masivul Ceahlău, cu o ținută nepotrivită având în vedere că pe munte este zăpadă, iar unele porțiuni sunt acoperite de gheață. Cu încălțăminte mai mult pentru oraș decât pentru o incursiune montană, și în lipsa colțarilor care i-ar fi putut feri de accidentări, grupul s-a întâlnit cu o echipă de jandarmi montani. Observând lipsa echipamentului corespunzător, jandarmii le-au recomandat să renunțe la continuarea ascensiunii. Pentru a se asigura că ajung în siguranță, i-au însoțit pe traseu până la coborâre.

„Un grup de patru turiști a fost nevoit să se întoarcă din ascensiunea pe traseul montan Poiana Stănile – Cabana Dochia, la recomandarea și cu sprijinul jandarmilor montani, din cauza lipsei echipamentului adecvat. Măsura a fost luată preventiv, pentru siguranța acestora”, anunță Jandarmeria Neamț. Jandarmii montani reamintesc tuturor celor care aleg drumețiile pe munte importanța informării prealabile asupra stării traseelor, condițiilor meteo și a echipării corespunzătoare, pentru prevenirea incidentelor.

FOTO –VIDEO Jandarmeria Neamț

(G. S.)