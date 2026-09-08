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VIDEO. Bărbat băut, reținut după ce ar fi intrat cu mașina în poarta locuinței și și-ar fi amenințat soția cu incendierea

editor
de editor

Un bărbat de 49 de ani, din Pângărați, a fost reținut de polițiști după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis în favoarea soției sale și ar fi amenințat că îi incendiază locuința.

Incidentul s-a produs pe 7 septembrie, în jurul orei 13:45. Femeia, în vârstă de 46 de ani, a sunat la 112 și a anunțat că soțul său nu respectă ordinul de protecție.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Gârcina s-au deplasat la fața locului și l-au identificat pe bărbat, care se afla sub influența alcoolului. Potrivit verificărilor, acesta ar fi condus un autoturism până la locuința soției, ar fi pătruns cu mașina pe poarta de acces și ar fi intrat în coliziune cu zidul casei.

Ulterior, bărbatul ar fi coborât din autoturism și ar fi luat din portbagaj un recipient din plastic cu o substanță inflamabilă. Cu recipientul asupra sa, acesta și-ar fi amenințat soția că va incendia locuința.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru recoltarea probelor biologice, însă ar fi refuzat prelevarea mostrelor de sânge.

Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și amenințare.

Z.C.

Imagini: IPJ Neamț

Autor:

editor
editor
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