Video. Operațiunea „JUPITER 4″: 78 de percheziții simultane în toată țara. Zeci de persoane vizate pentru infracțiuni grave

Actualizare: În cadrul acestei operațiuni, o percheziție a fost efectuată în județul Neamț într-un dosar de evaziune fiscală.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 noiembrie a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Neamț, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, au pus în executare un mandat de percheziție, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

În urma percheziției, au fost ridicate bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2022-2023, reprezentantul legal al unei societăți comerciale din județul Neamț, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale, aducând un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 119.000 de lei”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Știre inițială: Autoritățile române au desfășurat luni, 3 noiembrie, o amplă acțiune la nivel național, cu 78 de descinderi domiciliare în mai multe județe din țară. Operațiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, vizează persoane implicate în activități ilegale grave.

Acțiunea, denumită generic „JUPITER 4″, face parte dintr-o serie de operațiuni de amploare menite să combată criminalitatea organizată și alte forme de infracționalitate care afectează siguranța comunității.

Dosarele instrumentate de anchetatori acoperă un spectru larg de infracțiuni, de la cele economice până la cele împotriva persoanelor și mediului. Printre faptele investigate se numără:

Infracțiuni economice : contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și contrafacere

: contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și contrafacere Infracțiuni contra patrimoniului : furt

: furt Infracțiuni contra persoanei : amenințare și hărțuire

: amenințare și hărțuire Infracțiuni legate de justiție : inducerea în eroare a organelor judiciare

: inducerea în eroare a organelor judiciare Infracțiuni privind armele : nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept

: nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept Infracțiuni de mediu : braconaj și infracțiuni silvice

: braconaj și infracțiuni silvice Contrabandă calificată

Obiectivele operațiunii

Potrivit autorităților, scopul principal al acestei acțiuni este identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, dar și prevenirea impactului pe care aceste activități îl au asupra comunității. „Operațiunea «JUPITER» reflectă determinarea fermă a instituțiilor statului de a acționa unitar și eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate”, a transmis Parchetul General într-un comunicat oficial.

Reprezentanții Parchetului General subliniază că succesul acestor operațiuni se bazează pe colaborarea strânsă dintre procurori și polițiști, care asigură „o reacție rapidă și coordonată, capabilă să descurajeze activitățile ilegale și să consolideze încrederea cetățenilor în autoritatea legii”.

Până la momentul publicării acestui articol, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind rezultatele concrete ale perchezițiilor sau identitatea persoanelor vizate.