VIDEO. Olimpiada Națională de Limba Franceză, găzduită de Piatra Neamț, a ajuns la final

În Vinerea Mare, a avut loc și festivitatea de de premiere a Olimpiadei Naționale de Limba Franceză, competiție care a fost găzduită în perioada 6-10 aprilie, de municipiul Piatra Neamț. Festivitatea a avut loc la Cinematograful “Mon Amour” din Piatra- Neamț.

La concursul care s-a desfășurat la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” au participat 595 de elevi, din clasele VII – XII.

Lucrările au fost evaluate separat, în funcție de regimul în care studiază elevii: normal, în regim intensiv sau vorbitori nativi de limbă franceză.

Z.C.