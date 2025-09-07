O modalitate atractivă de a transmite sfaturi la începutul anului școlar a venit din partea i Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și al Inspectoratului Județean de Jandarmi. Este vorba despre un mesaj un mesaj cu sfaturi – video dar și în scris – pentru a merge la școală în siguranță.

“Dragi elevi,

Gata de școală? Și noi suntem gata! Voi vă puneți ghiozdanul și uniforma, iar noi… uniforma și toate echipamentele din dotare… Și uite așa descoperim că avem ceva în comun: și noi, și voi purtăm uniformă!

La voi sună clopoțelul ca să înceapă orele, la noi sună alarma atunci când avem un apel de urgență. Și noi și voi avem o misiune….să răspundem repede și cu seriozitate.

Pe durata orelor, noi vom fi aproape de școli, atenți și grijulii, ca să învățați liniștiți. Din când în când ne veți vedea și în clase, la ore, dar nu cu teme sau catalog, ci cu sfaturi despre cum să vă feriți de pericole și cum să fiți mai în siguranță.

Țineți minte: prietenii se aleg cu grijă, colegii se sprijină unii pe alții, iar bunătatea e super-puterea care nu se termină niciodată.

Vă dorim un an școlar plin de învățături, prietenii frumoase și multe zâmbete!

Cu prietenie,

oamenii în uniformă”, precizează mesajul lor.

A.C.