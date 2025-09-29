Video. Neamț. Trei muzee noi în curs de acreditare

Trei colecții muzeale au primit avizul prealabil privind înființarea de muzee de la Ministerul Culturii, prin intermediul Direcției Județene pentru Cultură (DJC) Neamț, ceea ce înseamnă că a fost făcut primul pas și s-a aprobat denumirea acestora. Este vorba despre Muzeul de Etnografie “Victor Tofan” (imagini puteți găsi aici) din Tazlău, Muzeul Satului Ceahlău și Colecția etnografică a familiei Robu din Săbăoani.

„Acest aviz este modalitatea prin care se aprobă denumirea pe care o vor purta muzeele respective, urmează acreditarea acestora care, practic, este certificarea că este muzeu la nivel național și trebuie făcută cu intervenții ale unor specialiști de la muzeul județean sau de la București și este mai greu de obținut. Dar, această acreditare este cu atât mai importantă cu cât oferă și o protecție legală. Cel mai avansat este domnul Tofan de la Tazlău, care este și proprietarul muzeului și care are și legături cu specialiști de la București care îl ajută în acest demers. Am înțeles că și doamna de la Ceahlău face deja demersuri și dorește să meargă mai departe cu acreditarea. Vom vedea dacă și pentru Săbăoani se vor face demersuri pentru acreditare”, a declarat Rocsana Josanu, directorul DJC Neamț.

Pentru acreditare documentația este destul de stufoasă, în sensul în care, pe lângă solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau colecției publice, trebuie depuse documente care să certifice cine este proprietarul, autoritatea ori instituia tutelară sau persoană juridică în subordinea sau proprietatea căreia se află. Documente referitoare la structura muzeului – ateliere și/sau expoziții de bază, detalii despre exponate, dacă viitorul muzeu este monument istoric local sau de valoare națională etc.

Angela Croitoru