VIDEO. Neamț. Decizii luate la beție: un bărbat este acuzat că a furat o mașină, s-a urcat la volan cu alcoolemie 1,31, când nu avea nici permis

O serie de decizii proaste luate la beție pot duce la probleme grave cu legea. Aceasta este, se pare, situația pentru un bărbat de 39 de ani din Horia.

El conducea o mașină când a fost tras pe dreapta de polițiști. În urma testul alcooscopic, a rezultat „o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat”, menționează comunicatul IPJ Neamț. Dar problemele bărbatului nu se opresc aici. „În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat că acesta nu deținea permis de conducere iar autoturismul fusese sustras din fața locuinței unui bărbat, în vârstă de 52 de ani, din Horia, unde fusese parcat”, a precizat aceeași sursă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat furt in scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fără permis de conducere.