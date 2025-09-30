VIDEO. Neamț. Crimă năucitoare la Icușești. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată în inimă de fostul iubit

O tânără din satul Spiridonești, comuna Icușești, în vârstă de 20 de ani, a murit, marți, 30 septembrie, după -amiază după ce a fost înjunghiată de fostul iubit.

Tânărul în vârstă de 23 de ani ar fi venit acasă la părinții fetei, cel mai probabil, cu intenția de a o determina pe fosta sa iubită să se împace. Lucrurile au escaladat și, în timp ce se certau, tânărul a scos un cuțit. Mama fetei a intervenit încercând să o apere, moment în care a fost înjunghiată în abdomen.

După ce mama s-a prăbușit la pământ, tânărul a revenit asupra fostei iubitei aplicându-i acesteia o lovitură cu cuțitul, în partea stângă, ceva mai sus de inimă, potrivit unor martori din vecinătate.

Bărbatul le-a lăsat pe cele două victime ale sale într-o baltă de sânge și a fugit de la locul faptei, încercând să scape de consecințele faptelor sale.

Vecinii, uluiți de violențele la care au fost martori, au fost cei care au sunat la 112 anunțând cele întâmplate.

Două ambulanțe de la SAJ Neamț, punctul de lucru Roman au ajuns la fața locului, împreună cu echipajul de la criminalistică.

Urgentiștii au fost șocați de ceea ce au găsit la fața locului. Mama fetei, în vârstă de 37 de ani, era pur și simplu eviscerată, iar tânăra era inconștientă, intrase deja în stop cardio-respirator.

O echipă a început imediat resuscitarea fetei, iar cealaltă i-a acordat primul ajutor mamei acesteia, transportând-o de urgență direct în sala de operație a Secției Chirurgie de la Spitalul Municipal Roman.

După 45 de minute de încercări repetate de a o readuce la viață pe tânăra de 20 de ani, medicul de pe ambulanță a declarat decesul.

Polițiștii au pornit în urmărirea fugarului și au reușit să-l identifice și să-l prindă în localitatea Bătrânești, din județul vecin, unde încerca să se ascundă.

„La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați de către o femeie, de 37 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se aflau în curtea locuinței, din localitatea Spiridonești, atât ea cât și fiica sa, de 20 de ani, ambele din aceeași localitate, au fost înjunghiate cu un cuțit de către un tânăr, de 23 de ani, care ar fi plecat de la fața locului.

La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț care a declarat decesul tinerei.

Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală.

La fața locului s-au format echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Urmare a colaborării dintre Inspectoratele de Poliție Județene Neamț și Bacău, persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr, de 23 de ani, din localitatea Bătrânești, a fost depistat în județul Bacău.

Acesta se află în custodia polițiștilor, urmând a fi administrate mãsurile procedurale.

Cercetările sunt preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț”, a transmis IPJ Neamț.

VIDEO / FOTO: Poliția Neamț