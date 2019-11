WST Oniceni pierde la “masa verde” meciul disputat duminică, 3 noiembrie, în deplasare, la Vulturul Costişa. Jucătorii de la Oniceni s-au retras de pe teren în minutul 82, când scorul era egal, 1-1.

“Meciul se omologhează cu scorul de 3-0 în favoarea echipei AS Vulturul Costișa, iar echipei AS WST Oniceni i se scad trei puncte din clasament (Regulamentul Disciplinar, Articolul 79, Punctul 6). Echipa AS WST Oniceni se amendează cu suma de 200 lei. Jucătorul Onofrei Dragoș, de la echipa AS WST Oniceni, se suspendă un joc (Regulamentul Disciplinar, Articolul 50’) și se amendează cu suma de 200 lei”, potrivit AJF Neamţ.

Jucătorii de la Oniceni s-au retras de pe teren fiind nemulţumiţi de arbitraj. “După un gol anulat pe motiv de offside (vezi video-n.r.), ultimul lor apărător (portarul) îl împinge pe vârful nostru, iar arbitrul nu acordă penalty. La faza care a dus la ieşirea noastră de pe teren, atacantul lor, fiind în offside, este faultat de portarul nostru şi au primit penalty. Nici o şansă să joci cu astfel de arbitri. Trist!”, a precizat Ionuţ Duminică, organizatorul de competiţii al WST Oniceni. (M. CONSTANTINESCU; VIDEO: WST Oniceni)