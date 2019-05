Portarul Gabriel Coşa este noul antrenor al Speranţei Răuceşti, după ce Daniel Zavate a decis să treacă pe banca tehnică a rivalilor de la Ozana Târgu Neamţ.

“Vreau să mulţumesc dlui. preşedinte Costel Chiriac pentru încrederea acordată. Din punctul meu de vedere situaţia nu se schimbă cu nimic, obiectivul rămâne acelaşi, şi anume menţinerea pe primul loc până la finalul play-off-ului şi participarea la barajul de promovare. Iar dacă ajungem acolo vom face tot ce depinde de noi pentru a promova. Avem toate premizele pentru a îndeplini aceste obiective, deoarece consider că avem cel mai bun lot de jucători, iar în urma discuţiilor care le-am avut cu băieţii, şi aceştia şi-au exprimat aceleaşi opinii şi dorinţa de a câştiga fiecare meci. Am încredere în băieţi că vor da totul pe teren pentru a ne atinge obiectivele. Vreau să-i mulţumesc şi lui Daniel Zavate pentru aportul adus, îi urez succes la Ozana Târgu Neamţ, însă ne dorim să câştigăm contra lui. Are şi el un mare merit în formarea echipei Speranţa Răuceşti! Ţin să transmit aprecieri tuturor celor implicaţi în bunul mers al echipei noastre, de la suporteri şi până la domnul primar, şi îi asigurăm că vom da totul pe teren pentru Răuceşti”, a declarat Gabriel Coşa, pentru pagina oficială de Facebook a formaţiei din Răuceşti.

Gabriel Coşa s-a dovedit a fi un adevărat “înger păzitor” între buturile Speranţei Răuceşti, dar a avut şi momente când s-a jucat cu inimile colegilor, lucru care nu displace însă celor prezenţi în tribune pentru a vedea şi spectacol:

Primul test pentru Gabriel Coşa va fi duminică, 19 mai, în deplasarea de la Târgu Neamţ. (M. CONSTANTINESCU)