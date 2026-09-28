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VIDEO. Jaf în Piatra Neamț. A furat 102 lei din portofelul unui bărbat și a ajuns în arestul poliției

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost prins de polițiști în zona cinematografului Cozla din Piatra Neamț, imediat după ce i-ar fi furat portofelul unui bărbat de 86 de ani.

Fapta a avut loc pe 27 septembrie, în jurul orei 12:30, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Piatra Neamț pentru prevenirea și combaterea furturilor.

Polițiștii l-au surprins pe bărbat în flagrant, după ce acesta ar fi deposedat victima de portofel. În interior se afla suma de 102 lei.
Cei doi bărbați au fost conduși la sediul Poliției municipiului Piatra Neamț, pentru continuarea cercetărilor.

În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, față de bărbatul de 49 de ani a fost luată măsura reținerii, pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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