Video. „Nu merită să-ți distrugi viața!” – mărturia unei victime a violenței domestice

Campania de conștientizare dedicată victimelor violenței domestice din acest an se bazează pe o nouă mărturie video a unei victime femei a violenței domestice. În mesajul video, sub protecție, femeia povestește cum a fost tratată de soțul ei, tatăl copiilor și că a ales să plece „în primul rând pentru siguranța copiilor, pentru viitorul lor, pentru o viață fără certuri, fără jigniri. Femeia povestește cum a devenit victima propriului partener de viață prin manipulare, jigniri și control permanent.

(Vă avertizăm că imaginile pot avea impact emoțional! Mesajul video de pe youtube îl puteți accesa aici).Video "Nu merită să-ți distrugi viața!" – mărturia unei victime a violenței domestice

„Pe 25 noiembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, un moment dedicat conștientizării și solidarității față de victimele acestui fenomen care continuă să afecteze viețile multor femei.

În spatele ușilor închise se află prea des povești de teamă, rușine și suferință, iar violența domestică rămâne o realitate dureroasă, greu de expus și de depășit. Astăzi, reafirmăm angajamentul nostru de a susține fiecare victimă și de a transmite un mesaj clar: tăcerea nu trebuie să fie o opțiune.

În cadrul campaniei din acest an, continuăm demersul de a aduce în atenția publică mărturii autentice ale unor femei care au găsit puterea de a vorbi despre abuzurile trăite. Astfel, publicăm astăzi cel de-al doilea material video, în care o victimă a violenței domestice împărtășește, în mod protejat și voluntar, experiența sa. Prin vocea ei, dorim să oferim sprijin altor persoane aflate în situații similare și să transmitem că există soluții, ajutor și instituții pregătite să intervină”, transmite IPJ Neamț într-un comunicat de presă.

