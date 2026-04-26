VIDEO. Incendiu la un depozit de gunoi din județul Iași

Actualizare: A fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru populația din UAT Țuțora, Prisăcani și Tomești, în contextul incendiului produs la groapa de gunoi din localitatea Țuțora, ca urmare a degajărilor mari de fum.

Măsura are caracter preventiv și vizează informarea și protejarea cetățenilor din zonele afectate, având în vedere că astfel de incendii pot genera cantități semnificative de fum și disconfort respirator.

Știre inițială: Un incendiu a izbucnit astăzi, 26 aprilie, la un depozit de gunoi din localitatea Țuțora, județul Iași.

La fața locului intervin în aceste momente forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

„Pentru suplimentarea resurselor de apă necesare lichidării focarelor, operatorul de salubritate SALUBRIS va trimite la locul intervenției 4 cisterne, care vor sprijini eforturile echipajelor de pompieri.

Forțele de intervenție acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării acestuia și reducerea degajărilor de fum”, precizează comunicatul ISU Iași.

Intervenția este încă în desfășurare. Vom reveni cu amănunte.

Imagini: ISU Iași