Stiri fierbintiACTUALITATEIAȘI

VIDEO. Incendiu la un depozit de gunoi din județul Iași

de Sofronia Gabi

Actualizare: A fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru populația din UAT Țuțora, Prisăcani și Tomești, în contextul incendiului produs la groapa de gunoi din localitatea Țuțora, ca urmare a degajărilor mari de fum.

Măsura are caracter preventiv și vizează informarea și protejarea cetățenilor din zonele afectate, având în vedere că astfel de incendii pot genera cantități semnificative de fum și disconfort respirator.

Știre inițială: Un incendiu a izbucnit astăzi, 26 aprilie, la un depozit de gunoi din localitatea Țuțora, județul Iași.

La fața locului intervin în aceste momente forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

„Pentru suplimentarea resurselor de apă necesare lichidării focarelor, operatorul de salubritate SALUBRIS va trimite la locul intervenției 4 cisterne, care vor sprijini eforturile echipajelor de pompieri.

Forțele de intervenție acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării acestuia și reducerea degajărilor de fum”, precizează comunicatul ISU Iași.

Intervenția este încă în desfășurare. Vom reveni cu amănunte.

Imagini: ISU Iași

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Știre actualizată. Moldova răscolită de vânt. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovită de bucăți smulse de vânt din acoperișul unei clădiri
Neamț. Peste 250.000 de țigarete de contrabandă găsite în urma unor percheziții
Neamț. Peste 250.000 de țigarete de contrabandă găsite în urma unor percheziții

Ultima ora

Social Bacau

Bacău. Puternic incendiu în localitatea Brusturoasa – traficul rutier este blocat

Militarii din cadrul ISU Bacău intervin pe 26 aprilie...
Social Neamț

Intervenție Salvamont în Cheile Bicazului

Actualizare. Prin apel la 112, în jurul orei 16:00, ISU...
ACTUALITATE

Peste 7.000 de consumatori din Neamț nu au curent electric în urma rafalelor de vânt puternic

Vântul puternic de astăzi, 26 aprilie, a cauzt probleme...
INFRACȚIONAL

Neamț. Peste 250.000 de țigarete de contrabandă găsite în urma unor percheziții

Poliția Neamț a efectuat sâmbătă, 25 aprilie, 4 percheziții...
Social Neamț

Știre actualizată. Moldova răscolită de vânt. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovită de bucăți smulse de vânt din acoperișul unei...

Actualizare: Din nefericire, bărbatul din Huși care fusese lovit...

