Social NeamțACTUALITATEStiri fierbinti

VIDEO. Incendiu la un contor de gaz de la o țigară

de Sofronia Gabi

Un contor de gaz de la locuința unui sătean din localitatea Răucești a ars ca o torță, cel mai probabil din cauza unei țigări aruncate la întâmplare. Evenimentul nedorit a avut loc pe 3 martie, și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 09:30. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț și SVSU Răucești.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta cu flacără deschisă la contorul de gaz și la gardul de lemn pe care acesta era amplasat. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars 20 ml de gard din lemn și s-a deteriorat contorul de gaz și un autoturism care era parcat în apropiere. Operatorul economic de distribuție a gazelor a acționat pentru oprirea alimentării cu gaz și pentru remedierea defecțiunilor”, anunță ISU Neamț.

Cercetările ulterioare au stabilit faptul că, cel mai probabil incendiul a fost provocat de fumatul în locuri nepermise.

FOTO – VIDEO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Iași. Pieton ucis după o traversare neregulamentară
Articolul următor
Femeie din Costișa înșelată cu aproape 50.000 de lei

Ultima ora

SOCIAL

FOTO Femei în linia întâi – inspector de poliție Diana Maria Găucan

În preajma zilei de 8 martie, când este celebrată...
INFRACȚIONAL

Neamț. Autotren cu lemn sechestrat de polițiști

Un ansamblu de vehicule care transporta bușteni a fost sechestrat de polițiști după ce s-a constatat că documentele nu erau în regulă. S-a întâmplat pe 3 martie, în jurul orei 13:40, în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul silvic.
Infracțional Neamț

Femeie din Costișa înșelată cu aproape 50.000 de lei

O femeie de 60 de ani, din localitatea Costișa...
ACTUALITATE

Iași. Pieton ucis după o traversare neregulamentară

Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Serviciul Fiscal Orăşenesc Bicaz organizează...

Categorii

SOCIAL

FOTO Femei în linia întâi – inspector de poliție Diana Maria Găucan

În preajma zilei de 8 martie, când este celebrată...
INFRACȚIONAL

Neamț. Autotren cu lemn sechestrat de polițiști

Un ansamblu de vehicule care transporta bușteni a fost sechestrat de polițiști după ce s-a constatat că documentele nu erau în regulă. S-a întâmplat pe 3 martie, în jurul orei 13:40, în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul silvic.
Infracțional Neamț

Femeie din Costișa înșelată cu aproape 50.000 de lei

O femeie de 60 de ani, din localitatea Costișa...
ACTUALITATE

Iași. Pieton ucis după o traversare neregulamentară

Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Serviciul Fiscal Orăşenesc Bicaz organizează...
EVENIMENT

Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat: DSU invocă contextul de securitate și nevoia de informare

Exercițiul național de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru...
SOCIAL

Anunț al ISU Neamț. Pești morți în aval de Barajul Reconstrucția în municipiul Piatra Neamț

Actualizare: Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț a prelevat...
Social Neamț

Performanță în asistența socială – DGASPC Neamț în top 3 național

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Neamț...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale