VIDEO. Incendiu la un contor de gaz de la o țigară

Un contor de gaz de la locuința unui sătean din localitatea Răucești a ars ca o torță, cel mai probabil din cauza unei țigări aruncate la întâmplare. Evenimentul nedorit a avut loc pe 3 martie, și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 09:30. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț și SVSU Răucești.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta cu flacără deschisă la contorul de gaz și la gardul de lemn pe care acesta era amplasat. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars 20 ml de gard din lemn și s-a deteriorat contorul de gaz și un autoturism care era parcat în apropiere. Operatorul economic de distribuție a gazelor a acționat pentru oprirea alimentării cu gaz și pentru remedierea defecțiunilor”, anunță ISU Neamț.

Cercetările ulterioare au stabilit faptul că, cel mai probabil incendiul a fost provocat de fumatul în locuri nepermise.

FOTO – VIDEO ISU Neamț