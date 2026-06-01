VIDEO. Incendiu la o anexă gospodărească în comuna Gârcina

Un incendiu a izbucnit în seara de duminică, 31 mai, la o anexă gospodărească de pe strada Ghiocelului din satul Gârcina.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor de intervenție, operatorul de distribuție a energiei electrice Delgaz Grid a întrerupt alimentarea cu energie electrică în zona afectată.

La fața locului au acționat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, sprijinite de membrii SVSU Gârcina.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind existența unor victime sau amploarea pagubelor produse. Vom reveni cu amănunte.

Imagini: Primăria Gârcina