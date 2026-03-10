VIDEO. Incendiu la Izvorul Muntelui – 6 ore de luptă cu focul

Un puternic incendiu a mistuit gospodăria unui localnic din Izvorul Muntelui iar flăcările au făcut prăpăd. S-a întâmplat pe 9 martie, iar pompierii militari au fost solicitați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU neamț în jurul orei 14:50. Au intervenit forțe de la SVSU Bicaz și Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț. La sosirea primelor echipaje de salvatori incendiul se manifesta generalizat la un adăpost pentru animale și la vegetația uscată și arbori din apropiere, existând posibilitatea propagării la locuință și la fondul forestier.

Pompierii din cadrul Serviciului Voluntar au acționat pentru localizarea incendiului, evitând propagarea la locuință aflată in apropierea adăpostului pentru animale care ardea generalizat. În adăpost nu se aflau animale. „Forțele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului în urma căruia au ars adăpostul pentru animale cu bunurile de uz gospodăresc din interiorul acestuia și vegetația uscată, arbori și arbuști pe o suprafață de aproximativ 2,5 ha. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații deschise. Nu au fost victime. Această misiune a durat aproximativ 6 ore”, anunță ISU Neamț.

FOTO – VIDEO: ISU Neamț