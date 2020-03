În această dimineață, 8 martie, au apărut imaginile de pe camerele de luat vederi din zona în care a avut loc accidentul în care a fost implicat primarul de Iași, Mihai Chirica. Impactul de aseară s-a produs în intersecția Moara de Foc, primarul Chirica era în mașină cu fratele lui, dar acesta nu a fost rănit. În imagini se vede cum mașina care venea din stânga a fost lovită în intersecție de un autoturism care a intrat cu viteză în intersecție. În această mașină era un tânăr de 22 de ani și prietena lui, de 19 ani, care au fost transportați la spital. Și primarul Mihai Chirica a fost rănit ușor și dus la spital, unde a fost diagnosticat cu contuzii la torace și piciorul stâng . „Am trecut o cumpănă, în care poți vorbi despre cât de fragilă este viața. Tocmai terminasem evenimentul “Atipic Beauty”, unde cele mai multe femei frumoase erau în scaunul cu rotile din cauza unor accidente de circulație. Toate erau triste, dar aveau dorința de a merge mai departe. Astăzi e 8 Martie, sigur ar fi vrut să sărbătorească altfel, dar soarta așa a decis… Ieri puteam fi ca ele, în scaunul cu rotile. Dumnezeu mi-a mai dat o șansa și-I mulțumesc pentru asta. Toți suntem bine, nimeni nu e rănit, iar mașinile se pot repara. De la Atipic Beauty am urcat la stadion să urez succes echipei, la pauză am decis să trec prin cartierul Alexandru cel Bun, să văd echipele care lucrau la marcajele rutiere… iar despre circulație… și am ajuns aici… Conduc prudent de peste 27 de ani fără niciun incident, nu am lovit și nu am fost lovit de nimeni. Dar așa este soarta… mă bucur că și celelalte două persoane din celălalt vehicul nu au pățit ceva deosebit. Sunt tineri, chiar foarte tineri și nu-i voi părăsi la greu pentru că puteam pleca cu toții pe un alt destin.. . Nu cred că au vrut să treacă prin asta și voi sta lângă ei”, a declarat primarul Mihai Chirica, pentru ziaruldeiași .

Polițiștii au stabilit că nici unul dintre cei doi șoferi implicați nu consumase alcool. „În această seară, în jurul orei 22.30, am fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre un accident rutier, produs pe raza municipiului Iași, soldat cu victime omenești. Din primele cercetări efectuate, s-a stabilit faptul că, în intersecția Moara de Foc, din municipiul Iași, a avut loc o coliziune între două autoturisme, iar în urma coliziunii trei persoane au fost rănite. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, stabilindu-se faptul că nu se aflau sub influența alcoolului. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a modului de producere a accidentului rutier și luarea masurilor legale ce se impun“, IPJ Iași. (ZCH.NEWS)