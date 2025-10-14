RELIGIEACTUALITATE

VIDEO. Hramul Sfintei Parascheva – Catedrala din Iași – Sfânta Liturghie

Canalul de youtube doxologia.ro transmite în direct Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași.

