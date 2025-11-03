ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

VIDEO. Gest extrem transmis live pe internet: un bărbat din Roman s-a împuşcat în cap

de Popa Denisa

Un eveniment şocant a avut loc luni, 3 noiembrie, în municipiul Roman. Un bărbat în vârstă de 74 de ani s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare. Momentul a fost urmărit de mai multe persoane, una dintre ele alertând imediat autoritățile.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț: „în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de un bărbat, din județul Galați, cu privire la faptul că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare un bărbat, care s-ar fi împușcat cu o armă. La fața locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman și echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împușcată la nivelul capului”.

Bărbatul a fost găsit în viață, prezentând semne vitale, și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor, acesta deținea arme letale, însă permisul de armă îi fusese recent anulat. Bărbatul se afla totuși în perioada legală în care putea preda armele unui armurier autorizat.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

