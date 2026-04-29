VIDEO-FOTO. Ziua Veteranilor de Război la Piatra Neamț

Garnizoana Piatra Neamț a organizat o ceremonie militară dedicată Zilei Veteranilor de Război. Acțiunea se desfășoară astăzi, 29 aprilie, cu începere de la ora 10:00, la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Cimitirul Eroilor din Piatra Neamț.

Ceremonia a debutat cu salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, intonarea imnului național al României, oficierea serviciului religios, alocuțiuni și a continuat cu depunerea de coroane la Monumentul Eroilor și defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare, constituită din militari ai Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

G.S.

Imagini: Denisa Popa