Video-foto. Vernisajul expoziției „Remember Galeriile Velea- culoare, suflet și lumină”

Teatrul „George Bacovia” din Bacău a găzduit, duminică, 28 septembrie 2025, cu începere de la ora 14:00, vernisajul expoziției de arte plastice „Remember Galeriile Velea- culoare, suflet și lumină”.

În holul instituției teatrale, familia de pictori a regretatului Gheorghe Frantz a expus mai multe lucrări, atât în acrilic pe pânză, pe sticlă și în alte tehnici picturale aparținând regretaților Gheorghe Frantz, fiului Marius Frantz și ale pictoriței Maria Frantz. Expoziția este o mini-restrospectivă a activității celor trei pictori, două generații ale familiei de artiști plastici, prin care s-a dorit readucerea în atenția publicului iubitor de artă băcăuan a activității expozanților.

La vernisaj au participat artiști plastici din Bacău și Moldova, prieteni ai familiei Frantz și iubitori de artă plastică. Expoziția a punctat și activitatea regretatului pictor și fost profesor de arte plastice la Colegiul Național de Artă “George Apostu” din Bacău, Gheorghe Velea. Născut în anul 1937 la Piatra-Neamț, absolvent al actualului Colegiu Național “Petru Rareș” din localitatea natală, maestrul a decedat în 1996 la Bacău, unde se stabilise și a fost profesorul de arte plastice, mentorul și prietenul apropiat al soților Frantz.

În cadrul vernisajului au vorbit despre exponate, viața și activitatea expozanților: pictorița Maria Frantz (expozant) și profesorul de arte plastice Ioan Burlacu, care a și recitat o poezie dedicată personalității maestrului Gheorghe Velea.

Artista Selena Cristina și Mihaela Gotcă -prietenă a familiei au oferit scurte momente artistice recitând poezii.

Gheorghe Frantz a fost un artist plastic, dar și un meșter iscusit, îndrăgit de băcăuani, a expus atât în țară, la Galeriile Alfa, la Saloanele Moldovei, Onești, Moinești, etc cât și peste hotare, în Viena, Paris și Budapesta. Activitatea sa artistică a fost inspirată de mentorii săi spirituali, începând cu Gheorghe Velea, de care l-a legat o frumoasă prietenie, perfecționându-și tehnica picturală în atelierele unor cunoscuți maeștri precum Constantin Piliuță, Constantin Blendea și Ion Gânju, inspirat fiind și de mari creatori români precum George Enescu sau poetul Nichita Stănescu.

“În fapt, pictorul reconstruiește un teritoriu al artelor înfrățite, unde Cuvântul primordial determină sensul, iar arhitectura imaginii accesul la zonele eterate ale spiritului. La întrebarea, firească desigur, Ce spune Frantz? vom răspunde fără echivoc: pictorul inventează prin imagine altare gotice ale poeziei fără de care existența noastră ar fi cu mult mai săracă” (criticul de artă Valentin Ciucă despre pictorul Gheorghe Frantz).

