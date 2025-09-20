Video-Foto. Timișești: Pentru o zi, pompieri!

Sâmbătă, 20 septembrie, stadionul din satul Dumbrava, comuna Timișești, a devenit locul unei competiții inedite, dedicată copiilor cu vârste între 7 și 15 ani – „Prietenii Pompierilor”.
Micii participanți au avut ocazia să intre, pentru o zi, în pielea pompierilor, parcurgând un traseu utilitar-aplicativ, participând la jocuri și exerciții practice inspirate din misiunile reale de prevenire și stingere a incendiilor.

La final, spre bucuria părinților, copiii au fost răsplătiți cu premii, diplome și medalii.
Printre cei care au încurajat și felicitat participanții s-au numărat primarul comunei, Vasile Mărculeț, și Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț și fiu al comunei Timișești.

Evenimentul a fost organizat de A.S. Cetatea Mușatină, cu sprijinul Consiliului Județean Neamț și al Primăriei Timișești.

