Video-foto. Suceava. Microbuz de transport persoane distrus de un incendiu

Un microbuz de transport persoane a izbucnit în flăcări, miercuri, 4 februarie, între localitățile Ilișești și Păltinoasa, județul Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava și ai Stației de Pompieri Gura Humorului, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD de tip B2.

Potrivit ISU Suceava, în momentul izbucnirii incendiului în interiorul microbuzului se afla doar conducătorul auto. Acesta a reușit să iasă la timp și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat la nivelul autovehiculului. Incendiul a fost localizat, iar pompierii au acționat pentru lichidarea focarelor și înlăturarea oricărui pericol.

Foto-video: ISU Suceava

Imagini: ISU Suceava