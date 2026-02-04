Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

Video-foto. Suceava. Microbuz de transport persoane distrus de un incendiu

de Popa Denisa

Un microbuz de transport persoane a izbucnit în flăcări, miercuri, 4 februarie, între localitățile Ilișești și Păltinoasa, județul Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava și ai Stației de Pompieri Gura Humorului, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD de tip B2.

Potrivit ISU Suceava, în momentul izbucnirii incendiului în interiorul microbuzului se afla doar conducătorul auto. Acesta a reușit să iasă la timp și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.Video-foto. Suceava. Microbuz de transport persoane distrus de un incendiu

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat la nivelul autovehiculului. Incendiul a fost localizat, iar pompierii au acționat pentru lichidarea focarelor și înlăturarea oricărui pericol.Video-foto. Suceava. Microbuz de transport persoane distrus de un incendiu

Foto-video: ISU Suceava

 

Imagini: ISU Suceava

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Regiunea de Nord-Est: tranzacțiile imobiliare au scăzut aproape la jumătate față de decembrie. Suceava lider, Vaslui pe ultimul loc

Ultima ora

ECONOMIE

Regiunea de Nord-Est: tranzacțiile imobiliare au scăzut aproape la jumătate față de decembrie. Suceava lider, Vaslui pe ultimul loc

Piața imobiliară nu dă semne foarte liniștitoare la început...
SOCIAL

FOTO. Neamț. 2 persoane au ajuns la spital cu intoxicație de monoxid de carbon

Două persoane din comuna Dulcești, o femeie de 71...
Social Neamț

Probleme cu două loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestlé

O parte din produsele Nestlé România, două loturi de...
ACTUALITATE

Sindicaliștii din învățământ protestează în fața Guvernului împotriva măsurilor „anti-educație”

Sindicaliștii din învățământ din întreaga țară, inclusiv din județul...
SOCIAL

Botoșani. A doua Răscoală de la Flămânzi – localnicii refuză să achite taxele și impozitele locale

După Răscoala din 1907 care a avut loc în...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale