Un incendiu devastator a cuprins vineri, 5 septembrie, acoperișul și cele două turle de lemn ale Bisericii cu hramul “Pogorârea Sfântului Duh” din satul Botuș, comuna Fundu Moldovei. Biserica a fost construită, în anul 1933, de părintele Gheorghe Batariuc, ajutat de oamenii satului.

La sosirea primelor 5 autospeciale ale pompierilor suceveni, flăcările cuprinseseră în totalitate acoperișul și turlele bisericii și exista riscul ca focul să cuprindă în totalitate lăcașul de cult ortodox. Peste trei ore au luptat cu flăcările pompierii și voluntarii SVSU -urilor din patru localități învecinate, folosind și autoscara mecanică. Nu au fost victime.

“La fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu 5 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă generalizat la turlele bisericii, cu pericol de propagare la întregul lăcaș.

Se lucrează pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

Gradual, pe lângă forțele și mijloacele alocate de la subunitățile pompierilor militari din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului și Suceava, la fața locului au intervenit și lucrătorii SVSU din localitățile Fundu Moldovei, Breaza, Pojorâta și Vama, cu un total de 9 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD.

Au ars în totalitate acoperișul și cele două turle ale bisericii, construite din lemn, cu învelitoare din tablă. Au mai ars lucrări de artă, obiecte de mobilier și alte bunuri bisericești. S-au degradat elemente de finisaje interioare (pictura), instalația electrică, ferestre și uși de acces și altele.

De asemenea, a fost afectat, parțial, acoperișul prăznicarului, clădire aflată în apropierea bisericii.

Forțele de intervenție au salvat restul bisericii, bunuri din interior și celelalte construcții de pe amplasamentul parohial.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică (efect termic al curentului electric)”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Angela Croitoru