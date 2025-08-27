WhatsApp Image 2025 08 27 at 12.30.47Autostrada A7, cunoscută popular sub numele de Autostrada Moldovei sau a Unirii, care face legătura de la Ploiești la Siret, cu o lungime de 453 de km, mai are în execuție trei din cele șase tronsoane, iar alte două se află în stadiul de licitație (Pașcani – Suceava), respectiv în planificare (Suceava – Siret), potrivit site-lui www.130km.ro, care citează surse oficiale.

În acest moment, 27% din autostradă este funcțională (centura Bacăului – 16,7 km, Buzău-Focșani și parțial Ploiești – Buzău), 47 % se află în diferite stadii de execuție (tronsoanele Ploiești -Buzău – parțial, Focșani – Bacău și Bacău- Pașcani), iar diferența de 26% este planificată.

Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat, marți, 26 august, imagini filmate pe tronsonul Focșani Bacău, Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni, unde se execută lucrări de așternere strat de legătură (binder) în zona km 38+000, între pasajul de la Domnești-Târg și podul peste Trotuș din apropierea municipiului Adjud.

Constructorul (asocierea de firme ale lui Dorinel Umbrărescu: Spedition UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – Tehnostrade SRL) “este mobilizat pe acest sector cu două truse de așternere a mixturilor asfaltice, șase cilindri compactori și aproximativ 40 de autobasculante transport și muncitori”, precizează DRDP Iași.WhatsApp Image 2025 08 27 at 12.30.24

Lucrările pe acest lot, care are o lungime de 38,78 km, au început pe 3 mai 2023, iar durata de execuție este de 30 de luni. În acest moment a fost raportat un stadiu de finalizare de 55% din acest lot. Valoarea contractului este de 2,485 miliarde lei, fără TVA, fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).WhatsApp Image 2025 08 27 at 12.30.37

Angela Croitoru

Imagini: DRDP Iași

