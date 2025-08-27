Autostrada A7, cunoscută popular sub numele de Autostrada Moldovei sau a Unirii, care face legătura de la Ploiești la Siret, cu o lungime de 453 de km, mai are în execuție trei din cele șase tronsoane, iar alte două se află în stadiul de licitație (Pașcani – Suceava), respectiv în planificare (Suceava – Siret), potrivit site-lui www.130km.ro, care citează surse oficiale.

În acest moment, 27% din autostradă este funcțională (centura Bacăului – 16,7 km, Buzău-Focșani și parțial Ploiești – Buzău), 47 % se află în diferite stadii de execuție (tronsoanele Ploiești -Buzău – parțial, Focșani – Bacău și Bacău- Pașcani), iar diferența de 26% este planificată.

Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat, marți, 26 august, imagini filmate pe tronsonul Focșani Bacău, Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni, unde se execută lucrări de așternere strat de legătură (binder) în zona km 38+000, între pasajul de la Domnești-Târg și podul peste Trotuș din apropierea municipiului Adjud.

Constructorul (asocierea de firme ale lui Dorinel Umbrărescu: Spedition UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – Tehnostrade SRL) “este mobilizat pe acest sector cu două truse de așternere a mixturilor asfaltice, șase cilindri compactori și aproximativ 40 de autobasculante transport și muncitori”, precizează DRDP Iași.

Lucrările pe acest lot, care are o lungime de 38,78 km, au început pe 3 mai 2023, iar durata de execuție este de 30 de luni. În acest moment a fost raportat un stadiu de finalizare de 55% din acest lot. Valoarea contractului este de 2,485 miliarde lei, fără TVA, fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Angela Croitoru

Imagini: DRDP Iași