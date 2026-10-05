VIDEO-FOTO. Rezultatele acțiunii RELEU pe DN15 – 9 filtre în trafic: 129 de sancțiuni din care 65 vitezomani și nici un șofer băut!

Rezultatele RELEU-ului desfășurat pe Drumul Național (DN) 15, duminică, 4 octombrie 2026, în intervalul orar 13:00–17:00, pe tronsoanele cu risc rutier ridicat relevă un aspect pozitiv și 129 negative.

Aspectul pozitiv este, aproape incredibil: pe parcursul celor 9 filtre rutiere, au fost efectuate „50 de testări pentru depistarea consumului de alcool și două testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, fără a fi constatate infracțiuni la regimul circulației”, potrivit informațiilor furnizate de inspector principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

În schimb au fost depistate suficient de multe abateri, pentru care polițiștii rutieri au aplicat 129 de sancțiuni contravenționale, dintre care 65 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 14 pentru că nu purtau centura de siguranță, 4 pentru depășiri neregulamentare și 46 pentru alte abateri la regimul rutier.

Ca măsuri complementare, au fost reținute 13 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Iar nouă bicicliști au fost sancționați pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice.

Angela Croitoru