INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Video-foto. Rezultatele acțiunii IPJ Neamț de pe DN2: 76 de șoferi sancționați, 6 certificate de înmatriculare retrase în doar 4 ore

de Vlad Bălănescu

Polițiștii rutieri din Neamț au desfășurat, la 2 februarie, între orele 13:00–17:00, o acțiune pe DN2, în cadrul căreia au fost instituite filtre rutiere fixe și mobile. Echipajele au folosit sisteme pentru depistarea vitezei, aparate etilotest și DrugTest.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, pe timpul acțiunii nu au fost înregistrate accidente rutiere, iar niciun permis de conducere nu a fost reținut.

În schimb, au fost depistați 76 de conducători auto care nu au respectat legislația rutieră, fiind sancționați contravențional. Cele mai multe abateri, 20, au vizat depășirea vitezei legale.

De asemenea, în cazul a 13 autoturisme au fost constatate defecțiuni tehnice, fiind aplicate sancțiuni. Alte abateri sancționate: neutilizarea luminilor (8), neportul centurii (7), lipsă RCA sau ITP (3), folosirea telefonului la volan (1). În două cazuri, conducători de autoutilitare au fost sancționați pentru lipsa indicatoarelor privind limitele de viteză.


La acțiune au participat și specialiști ai Registrului Auto Român. Pentru defecțiunile tehnice constatate au fost retrase 6 certificate de înmatriculare, iar trei seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare au fost reținute de polițiști până la remedierea problemelor.Video-foto. Rezultatele acțiunii IPJ Neamț de pe DN2: 76 de șoferi sancționați, 6 certificate de înmatriculare retrase în doar 4 ore

Caz semnificativ: dosar penal pentru permis necorespunzător

Polițiștii au prezentat și un exemplu din timpul acțiunii: în jurul orei 13:00, pe DN2, în Tupilați, a fost oprit un ansamblu format din autoturism și remorcă, condus de un tânăr de 27 de ani din județul Suceava. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu deținea permis corespunzător categoriei ansamblului condus, fiind întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua pe parcursul anului, cu scopul creșterii siguranței rutiere în județul Neamț.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Profesorii revin în stradă: peste 2.000 de participanți așteptați la pichetarea Guvernului, pe 4 februarie
Articolul următor
Botoșani. A doua Răscoală de la Flămânzi – localnicii refuză să achite taxele și impozitele locale

Ultima ora

SOCIAL

Botoșani. A doua Răscoală de la Flămânzi – localnicii refuză să achite taxele și impozitele locale

După Răscoala din 1907 care a avut loc în...
Stiri fierbinti

Profesorii revin în stradă: peste 2.000 de participanți așteptați la pichetarea Guvernului, pe 4 februarie

Nemulțumiți de modul în care sunt tratate cadrele didactice...
ECONOMIE

Statul promite discreție și dobânzi mari – noua emisiune de titluri Fidelis

Ministerul Finanțelor lansează a doua emisiune de titluri de...
FAPT DIVERS

Accident pe Bulevardul Decebal, în Piatra-Neamț: două femei au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs luni seară, în jurul...
POLITICA

Daniel Harpa: PSD susține pachetul de relansare și solidaritate. Sprijin în două tranșe pentru 2,8 milioane de pensionari

Președintele PSD Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a participat duminică, 1...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale