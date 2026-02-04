Video-foto. Rezultatele acțiunii IPJ Neamț de pe DN2: 76 de șoferi sancționați, 6 certificate de înmatriculare retrase în doar 4 ore

Polițiștii rutieri din Neamț au desfășurat, la 2 februarie, între orele 13:00–17:00, o acțiune pe DN2, în cadrul căreia au fost instituite filtre rutiere fixe și mobile. Echipajele au folosit sisteme pentru depistarea vitezei, aparate etilotest și DrugTest.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, pe timpul acțiunii nu au fost înregistrate accidente rutiere, iar niciun permis de conducere nu a fost reținut.

În schimb, au fost depistați 76 de conducători auto care nu au respectat legislația rutieră, fiind sancționați contravențional. Cele mai multe abateri, 20, au vizat depășirea vitezei legale.

De asemenea, în cazul a 13 autoturisme au fost constatate defecțiuni tehnice, fiind aplicate sancțiuni. Alte abateri sancționate: neutilizarea luminilor (8), neportul centurii (7), lipsă RCA sau ITP (3), folosirea telefonului la volan (1). În două cazuri, conducători de autoutilitare au fost sancționați pentru lipsa indicatoarelor privind limitele de viteză.



La acțiune au participat și specialiști ai Registrului Auto Român. Pentru defecțiunile tehnice constatate au fost retrase 6 certificate de înmatriculare, iar trei seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare au fost reținute de polițiști până la remedierea problemelor.

Caz semnificativ: dosar penal pentru permis necorespunzător

Polițiștii au prezentat și un exemplu din timpul acțiunii: în jurul orei 13:00, pe DN2, în Tupilați, a fost oprit un ansamblu format din autoturism și remorcă, condus de un tânăr de 27 de ani din județul Suceava. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu deținea permis corespunzător categoriei ansamblului condus, fiind întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua pe parcursul anului, cu scopul creșterii siguranței rutiere în județul Neamț.